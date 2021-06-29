В ГИБДД Кировской области рассказали о значимой поддержке родителей в борьбе с несовершеннолетними нарушителями ПДД

Кировская область – один из лидеров по количеству обращений граждан о нарушениях водителей. Особое внимание местные жители уделяют безопасности детей на дорогах, юным водителям велосипедов, скутеров и мотоциклов. Главными помощниками по борьбе с несовершеннолетними нарушителями являются, в первую очередь, неравнодушные родители. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщила начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Кировской области, подполковник полиции Мария Владимировна Шиляева.

«Помощников у нас на самом деле очень много. Во-первых, это активные мамы и папы – неравнодушные родители. Это самые большие помощники. Также у нас очень активно в регионе работает Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области», - заявила Шиляева в рамках программы «Россия в движении».

По словам эксперта, активные родители помогают устраивать в регионе профилактические мероприятия и проводить тематические акции, которые дают возможность детям и подросткам быстрее освоить основы безопасности дорожного движения.

«Они нам помогают в проведении различных мероприятий, проведении индивидуальных бесед, создании видеороликов, листовок. Даже элементарно какие-то рейды, допустим, несанкционированные горки зимой, те же прогулки на велосипедах малышей – здесь активные мамы и папы очень хорошо работают», - подчеркнула Мария Владимировна.