Минобрнауки РФ рекомендовало вузам провести выпускные онлайн Фото: Олег УКЛАДОВ

Российским вузам рекомендуется провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса в регионах. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова цитирует пресс-служба ведомства.

- Валерий Фальков подчеркнул, что безопасность и здоровье студентов и сотрудников высших учебных заведений всегда являются главным приоритетом, а потому посоветовал в текущем году проводить праздничные мероприятия онлайн, независимо от ситуации с коронавирусом в регионе, - говорится в сообщении.

Министр напомнил также, что 10 июля Минобрнауки проведет всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться как в популярных социальных сетях и на федеральном канале. Глава ведомства подчеркнул, что ректорам вузов следует взять вопрос о проведении выпускных в онлайн-режиме на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию этих мероприятий, чтобы студенты остались довольны.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство науки и высшего образования России также рекомендовали подведомственным организациям провести вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции до 25 августа.