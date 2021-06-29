Путин подписал закон о защите минимального дохода должников Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода россиян от списания за долги. Документ во вторник, 29 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса, а также в закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения неприкосновенности минимального дохода, который необходим для «существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».

Теперь российские должники получают право обратиться к судебным приставам, у которых ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума по России. В таком случае кредитные организации не смогут списывать долг с суммы, которая была указана в постановлении судебного пристава.

Ранее председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин объяснил, что данный закон направлен на защиту россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации. По словам спикера, недопустимо за долги лишать человека средств к существованию.