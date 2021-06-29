Песков заявил о готовности Путина сделать все для защиты России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин готов принять любые меры для защиты своего государства, однако о плохих сценариях лучше даже не говорить. Об этом во вторник, 29 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о том, готов ли Владимир Путин отдать приказ стрелять по кораблям НАТО в свете инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

- Всегда необходимо помнить одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты России, если это потребует. Но давайте не будем даже говорить о таких сценариях. Иногда слова ведь материализуются, не дай бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не стоит, - подчеркнул Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне в акватории Черного моря произошел еще один инцидент с кораблем НАТО: фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил свой курс в нейтральных водах и начал двигаться в сторону Керченского пролива. Нарушение госграницы России не допустили истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.