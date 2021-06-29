Захарова сравнила ситуацию с США со сказкой про Крошку Енота

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты будут отвечать России на мнимые «нападения», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на сходство позиции Вашингтона с ситуацией, описанной в сказке про Крошку Енота.

«Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда ещё раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», - написала она в своем Telegram-канале.

Мария Захарова напомнила, что эту чудесную сказку, по которой в Советском Союзе в 1974 году сняли прекрасный мультфильм «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», написала американская писательница Лилиан Муур. И поинтересовалась, читали ли ее «вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене».

«Благо, сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь», - подытожила российский дипломат.

Свою публикацию Захарова проиллюстрировала самим мультфильмом про Крошку Енота.

Напомним, ранее Блинкен заявил о якобы «агрессивной» политике Москвы в отношении Вашингтона. Он подчеркнул, что «если Россия продолжит нападать на нас […], то тогда мы будем отвечать».