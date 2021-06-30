В США предложили запретить продажу авиабилетов в Белоруссию

Министерство транспорта США предложило запретить продажу авиабилетов в Белоруссию Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах могут запретить продажу авиабилетов в Белоруссию, в том числе и на рейсы с пересадкой в третьих странах. С таким предложением выступил американский Минтранс, объявив общественное обсуждение своей инициативы до 1 июля.

«Сегодня, 29 июня 2021 года, министерство транспорта США издало приказ, предлагающий запрет на продажу пассажирских авиабилетов […] между Соединенными Штатами и Беларусью», - говорится в заявлении ведомства.

В документе отмечается, что этот «приказ министерства разрешает комментарии от заинтересованных сторон до 1 июля 2021 года». Если эта инициатива будет одобрена, и Вашингтон введет запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию, останется возможность разовых исключений, но только в тех случаях, если такой перелет «отвечает интересам страны», в том числе и из соображений «гуманитарной необходимости» и «национальной безопасности», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и приземляться в аэропортах стран содружества, а европейских авиаперевозчиков призвали не летать в воздушном пространстве республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее в минском аэропорту 23 мая в эфире радио «Комсомольская правда», сказала, что действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам.

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