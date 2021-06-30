Корабль "Прогресс МС-17" доставит на МКС березовый сок и тельняшку. Фото: скрин из видеотрансляции

30 июня 2021 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17". Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что процесс стыковки к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции запланирована на 2 июля 2021 года в 04:02 мск.

- Сегодня, 30 июня 2021 года, в 02:27:20 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-17", - сообщили в Роскосмосе.

Через 8 минут 49 секунд произошло штатное разделение корабля и третьей ступени носителя, после чего раскрылись солнечные батареи и антенны.