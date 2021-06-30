ВОЗ объявила Китай свободной от малярии страной
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Китай страной, свободной от малярии. Об этом в Женеве заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, государство с успехом справилось с болезнью после десятилетий упорной борьбы с опасным недугом.
- Мы хотим поздравить народ Китая с избавлением страны от малярии, - сказал Гебрейесус. - Этот успех был завоеван ценой большого труда.
Глава ВОЗ также объявил о выдаче Китаю сертификат, подтверждающего статус страны, свободной от малярии.