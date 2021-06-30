В Роспотребнадзоре дали рекомендации для россиян о действиях после вакцинации от COVID-19

В Роспотребнадзоре дали рекомендации для россиянам о действиях после вакцинации от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали для граждан рекомендации, в которых разъясняется, что делать после вакцинации от коронавиурсной инфекции.

- У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повышается температура тела и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть - то пугаться не стоит, это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства, - говорится в рекомендациях на сайте ведомства.