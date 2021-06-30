Китайцы возмутились отношению немецких политиков к "Северному потоку-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайской газеты "Гуанча" в комментариях под статьей издания возмутились отношение немецких политиков к газопроводу "Северный поток-2".

Граждане писали, что "самопожертвование Германии не поможет спасти Украину", а также упрекнули немецкую сторону за то, что представители Германии пытаются "вставить палки в свои же колеса, ведь зима-то не за горами". В целом читатели пишут, что в случае возможного решения Германии отказаться от проекта, то позиция ФГР выглядит странной.

- Если вы хотели защитить Украину, то зачем строили "Северный поток-2" ?, - задался вопросом в комментариях один из читателей.

- Запад прыгнул в яму, которую сам же и вырыл, - поддержал другой комментатор.

Напомним, накануне лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта в случае его использования "против Украины". До этого в Берлине также заявляли о готовности внести вклад в то, чтобы проект газопровода "Северный поток-2" не использовался против интересов Киева.

"Вставляют палки в свои же колеса, зима-то не за горами", - считает другой.

"Запад прыгнул в яму, которую сам же и вырыл", - поддержал предыдущего комментатора третий.

"Летом говорит жестко, зимой льстит. Суть политики Германии", считает четвертый.

"Самопожертвование Германии не спасет Украину", - резюмирует пятый.