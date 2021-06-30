В ВМС США опровергли сообщения о направлении эсминца Ross в сторону Крыма

В Военно-морском флоте США опровергли появившиеся накануне в интернете слухи о якобы курсе движения американского эсминца Ross в сторону Крыма.

- Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze, - говорится в официальном Twitter учений, который ведут военные 6-го флота США.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец Ross направился 26 июня в Черное море, где пройдут международные военные учения Sea Breeze - 2021. Всего в учениях примут участие 32 страны, а в маневрах будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

При этом военные Черноморского флота сообщали, что приступили к контролю за действиями эскадренного миноносца ВМС США Ross, который зашел в минувшую субботу, в акваторию Черного моря.