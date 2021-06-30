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В мире30 июня 2021 6:44

Ким Чен Ын упрекнул чиновников за ошибки в борьбе с коронавирусом в КНДР

Он считает, что ненадлежащее выполнение поставленных задач связанными с ковидом и его борьбой могут привести к возникновению большого кризиса
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Ким Чен Ын упрекнул чиновников за ошибки в борьбе с коронавирусом в КНДР

Ким Чен Ын упрекнул чиновников за ошибки в борьбе с коронавирусом в КНДР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о произошедшем в стране серьезном инциденте в области здравоохранения.

По его словам, ненадлежащее выполнение чиновниками оставленных задач связанными с коронавирусом и его борьбой в республике грозят рисками привести к возникновению большого кризиса.

- Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять <...> меры в связи с глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Они вызвали серьезный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан, - сказал Ким Чен Ын, слова которого приводит Yonhap со ссылкой ЦТАК.