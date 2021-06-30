Последние новости на утро 30 июня 2021: Украина выиграла у Швеции в 1/8 финала Евро

Важные новости утра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние новости на утро 30 июня 2021 года.

В шотландском Глазго на легендарном стадионе "Хэмпден Парк" прошла последняя игра 1/8 финала Евро-2020. Команда Украины под началом Андрея Шевченко рубилась за путевку в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 со сборной Швеции. Встреча получилась довольно яркой по сюжету и внутренней начинке. Об этом пишет "КП-Спорт". Победителю этой игры доставался главный приз — возможность сыграть 3 июля 2021 года против сборной Англии на римском стадионе "Олимпико" в четвертьфинале Евро-2020. Украина вышла вперед в первой для себя игре плей-офф чемпионата Европы, игра завершилась со счетом 2:1.

30 июня президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан нашей страны на традиционной Прямой линии. Общение главы государства с россиянами начнется в полдень – в 12:00 по московскому времени. Жители России могут задать свои вопросы на сайте moskva-putinu.ru или через специальное мобильное приложение "Москва – Путину".

Общее число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома во Флориде выросло до 12 человек. Судьба еще 149 человек остается неизвестна, спасатели продолжают работы по разбору завалов.

В Военно-морском флоте США опровергли появившиеся накануне в интернете слухи о якобы курсе движения американского эсминца Ross в сторону Крыма. В ведомстве заявили, что "30 минут назад эсминец находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze".

В Канаде более 30 человек стали жертвами аномальной жары за минувшие двое суток, большинство из которых пожилые люди. Несмотря на то, что расследование точных причин их смерти еще ведется, высокая температура считается основным фактором летальных исходов.

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали для граждан рекомендации, в которых разъясняется, что делать после вакцинации от коронавиурсной инфекции. Так, в некоторых случаях допускается при повышении температуры тела принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в будущем Украина рискует повторить судьбу Югославии и может разделиться на четыре части. Он также добавил, что Украина "нежизнеспособна экономически" и у нее "отсутствует будущая перспектива", поскольку Незалежная живет кредит.