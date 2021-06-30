В Госдуме предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет россиянин

В Государственной думе предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет россиянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что стоит давать командировочные в валюте той страны, куда отправляют человека.

Парламентарий напомнил, что ранее власти России приняли решение отказаться от вложения средств ФНБ в доллары, но командировочные все еще, как правило, дают в долларах.

- Надо давать командировочные в валюте той страны, в которую ты едешь, по курсу ЦБ РФ. Например, едешь в Америку, бери доллары, а если в Великобританию, то фунты, в Германию - евро, в Китай – юани, — цитирует Аксакова РИА Новости.

С инициативой согласился и заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. Однако он заметил, что командировочные в разные страны дают в долларах, потому что это упрощает бухгалтерию.

Напомним, в начале июня 2021 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40 процентов - в евро, 30 процентов - в китайских юанях, 20 процентов - в золоте, по 5 процентов - в фунтах стерлингов и японских йенах.