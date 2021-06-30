Минобороны Японии выразило обеспокоенность военной активностью РФ на Курилах

Министр обороны Японии выразил обеспокоенность военной активностью РФ на Курилах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский министр обороны Нобуо Киси выразил обеспокоенность военными учениями России на южных Курильских островах. Об этом сообщает агентство Kyodo.

- (Россия) активно продолжает свою (военную) деятельность в дальневосточном регионе, — сказал министр во время посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо.

Он отметил, что Россия проводила учения на "северной территории" в феврале и июне этого года.

Ранее читатели японского издания "Санкэй симбун" призвали вернуть Курильские острова после инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. В частности, один из комментаторов считает, что Великобритания возвращает себе статус владычицы морей, выступая против "российских агрессивных поползновений в мире".

До этого президент России Владимир Путин ответил на вопрос японского журналиста о Курильских островах. Российский лидер заметил, что позиция Японии об островах постоянно менялась. Путин добавил, что Москва хочет выстраивать добрососедские отношения с Японией и в стратегическом плане заинтересована в заключении мирного договора.