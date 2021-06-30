В Чехии подал в отставку генпрокурор, споривший с политиками из-за взрывов во Врбетице

Подал в отставку чешский генпрокурор, споривший с политиками из-за взрывов во Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан покинул свой пост из-за разногласий с главой Министерства юстиции Марией Бенешовой, в том числе и из-за дела о взрывах на складах во Врбетице.

Отмечается, что Земан возглавлял генеральную прокуратуру более десяти лет.

Павел Земан не раз заявлял, что взрывы на складах во Врбетице не являются террористическими актами. Также он говорил, что это "дело исключительно политиков". Экс-генпрокурор сообщал, что уголовное дело об инциденте могут прекратить, если не удастся допросить подозреваемых.

Напомним, 17 апреля 2021 года власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Местные спецслужбы обвинили наших разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства.