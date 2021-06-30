Политолог обвинил Германию, Францию и Италию в "удушении" Украины Фото: REUTERS

Некоторые страны Европейского союза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся «удушить» Украину. Такое мнение высказал украинский политолог Тарас Загородний.

Он назвал «сказками» слова немецкого посла в Киеве о поддержке Украины в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска газопровода «Северный поток – 2», раскритиковав при этом отказ Берлина поставлять вооружение незалежной.

Загородний полагает, что Германии ничего не мешает поставлять оружие Венгрии, которая «негласно поддерживает Россию» по многим вопросам и якобы не скрывает территориальных претензий к Украине.

«Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару», - написал он в своей статье на портале «Главред»

Украинский политолог заявляет, что Киеву необходимо внимательней присматриваться к рекомендациям стран Евросоюза и «Большой семерки», среди которых по меньшей мере три страны - Германия, Франция, Италия – «смотрят, мягко говоря, на Россию».

«Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться», - заявляет он.

По его словам, украинским властям стоит начать смотреть на мир «реально» и слушать «меньше ерунды», особенно в части требований Евросоюза о получении контроля над стратегическими предприятиями страны.

«Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться», - добавил украинский политоглог.