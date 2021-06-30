Правозащитник объяснил 30-кратный рост спроса на самокаты удобством

Россияне стали активнее пользоваться кикшерингом Фото: Алиса ТИТКО

Россияне стали активнее пользоваться арендованными самокатами. В 2021 году популярность кикшеринга возросла в разы, количество поездок в Москве увеличилось в 8 раз, а по стране – в 30 раз.

Российский правозащитник и общественный деятель Александр Холодов объясняет такую популярность самокатов в первую очередь, удобством.

- Самокат — транспорт последней мили, универсальное средство передвижения. От парадной до метро, от метро до работы можно добраться быстро и удобно. Но это дорогое удовольствие, - рассуждает эксперт.

Спрос на самокаты подстегивает пандемия и погодные условия. Многие стараются избегать общественного транспорта и небольшие расстояния преодолевать на самокатах. К тому же, подобный способ передвижения отличный способ провести побольше времени на улице.

- Что-то новое - это всегда интересно. Этим можно объяснить повышение спроса на аренду самокатов. При этом увеличивается количество поездок не ради развлечения, а с конкретной целью, - комментирует Холодов NEWS.ru.

Правозащитник отметил, что самокаты – отличный вид транспорта, но нужно отрегулировать их использование. Он выступает за присвоение самокату статус транспортного средства.

В последнее время все чаще стали происходить аварии с участием самокатов. Страдают как сами самокатчики, так и пешеходы. Наибольшую угрозу на пешеходных дорожках представляют самокаты с мотором.

- Сейчас пользователи обычных самокатов приравнены к пешеходам, а вот аппараты с двигателем не имеют никакого оформленного статуса. Теоретически в случае ДТП электросамокат могут приравнять к транспортному средству, но управляющего им человека могут легко признать и пешеходом, - комментирует ФАН юрист Валентина Игонина.