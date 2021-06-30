Опрос: большинство привитых россиян готовы ревакцинироваться от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большинство привившихся от коронавирусной инфекции россиян готовы пройти ревакцинацию. Об этом говорится в итогах исследования сервиса Superjob.

Как пишет РБК, в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Согласно итогам исследования 78 процентов опрошенных готовы сделать повторную прививку. При этом 43 процента из них заявили, что однозначно пройдут ревакцинацию.

22 процента не одобрили идею повторной прививки. Только шесть процентов респондентов выступили категорически против ревакцинации.

Ранее вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, какой препарат российского производства лучше всего подходит для ревакцинации от коронавирусной инфекции. По ее мнению, будет достаточно одного укола "Спутника V" или "КовиВака". Также она напомнила об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт".

Напомним, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что за последние недели вакцинация стала особенно актуальна, так как коронавирус постоянно мутирует. Также специалист считает правильным решение Министерства здравоохранения России ввести ревакцинацию каждые полгода.