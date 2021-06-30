Россияне задали более миллиона вопросов Путину для прямой линии

Россияне задали более миллиона вопросов Владимиру Путину для прямой линии Фото: REUTERS

Общее число обращений к президенту для "Прямой линии с Владимиром Путиным" составило 1 256 048. Об этом сообщил телеканал "Россия-24".

При этом 658 183 вопроса поступило через кол-центр. Также граждане задали 331 070 вопросов с помощью СМС или ММС. Еще 129 336 обращений поступило через сайт программы и 103 972 через мобильное приложение "Москва-Путину". Также было задано 33 487 вопросов через социальные сети.

Самыми популярными темами обращений стали борьба с коронавирусной инфекции и вакцинация.

Напомним, в среду, 30 июня, президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан нашей страны на традиционной Прямой линии. Ожидается, что отдельно политик расскажет о массовой вакцинации от коронавируса. Он объяснит все плюсы и минусы, чтобы у россиян не осталось вопросов. Общение главы государства с россиянами начнется в полдень – в 12:00 по московскому времени. KP.Ru ведет прямую онлайн-трансляцию.