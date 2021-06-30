Гватемала попросила вернуть деньги за вакцины "Спутник V" из-за задержки поставок Фото: REUTERS

Власти Гватемалы обратились за возвратом денег, выплаченных за российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» из-за недостаточных объемов поставок препарата в страну. Такое заявление сделал глава Минздрава Гватемалы Мария Амелия Флорес на встрече с депутатами парламента во вторник, 29 июня.

«Мы просим ... вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки», - заявила министр, запись беседы опубликовала газета Prensa Libre.

Флорес заявил, что Министерство здравоохранение Гватемалы направил соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций, отведя на ответ пять дней с момента его получения. Как он уточнил, по истечении данного срока ведомство может предпринять действия юридического характера.

По данным газеты Prensa Libre, Гватемала оплатила 50 процентов поставок - около 80 миллионов долларов за 16 миллионов доз вакцины «Спутник V», но на сегодняшний день получила только 150 тысяч доз. Российский препарат в этой стране зарегистрировали в феврале 2021 года.