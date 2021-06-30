В Минэнерго сообщили о возможном увеличении экспорта электроэнергии в два раза

Минэнерго сообщило о возможном увеличении экспорта электроэнергии в два раза Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство энергетики России сообщило, что экспортные поставки электроэнергии в первом полугодии 2021 года могут составить 10,2 млрд кВт ч против 5,2 млрд кВт в аналогичный период 2020 года.

- Экспорт электроэнергии из России по итогам I полугодия ожидается на уровне 10,2 млрд кВт ч. В первом полугодии 2020 года показатель был на уровне 5,2 млрд кВт ч, в первом полугодии 2019 года - 9,3 млрд кВт ч, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Минэнерго рассказали, что за первые шесть месяцев в два раза увеличился экспорт электроэнергии в страны Балтии, а в Финляндию — в три раза.

Напомним, с января по май 2021 года поставила за рубеж 8,1 млрд киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК. Объем экспорта, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, вырос в 2,2 раза. Основные потребители российской энергии – Финляндия и Литва. На них приходится больше половины закупок. Далее идут восточные клиенты – Китай, Казахстан и Монголия.