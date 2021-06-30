ГИБДД предлагает запретить таксистам со стажем менее трех лет работать с агрегаторами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГИБДД предлагает запретить таксистам со стажем менее трех лет работать с агрегаторами. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять только таксистам с опытом работы не менее трех лет, а также российским водительским удостоверением или иностранным удостоверением страны, где русский язык является государственным.

Кроме того, Черникова сообщил, что ПО сервиса заказа такси нужно дополнить функционалом по прекращению передачи водителю данных о заказах при превышении им допустимого времени пребывания за рулем. Как он отметил, таксисты нередко работают сразу с несколькими агрегаторами одновременно и перерабатывают.

«Сегодня мы готовим информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ, чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них», - заявил он в интервью газете «Аргументы и факты», напомнив о тех случаях, когда на линии были водители, не сделавшие водительские удостоверения после лишения прав.

Черников уточнил, что основная часть вышеупомянутых предложений уже направлялась Минтранс и МВД для дополнения законодательства в сфере такси.

Напомним, накануне общественники выступили за обязательную вакцинацию для таксистов, отметив, что уровень перевозок в Москве вышел на допандемийный уровень.