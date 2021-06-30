РФПИ ответил на претензии Гватемалы по поставкам вакцины "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два самолета с вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибудут в Гватемалу на этой и следующей неделе в рамках исполнения контрактных обязательств. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), комментируя заявление властей латиноамериканской страны о задержках с поставками препарата.

«Один самолет с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», - приводит РИА Новости слова представителя РФПИ.

Напомним, накануне глава Минздрава Гватемалы Мария Амелия Флорес сообщила, что власти страны обратились за возвратом средств, выплаченных за российскую вакцину «Спутник V» из-за недостаточных объемов поставок препарата. Как она уточнила, ведомство направило соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций, отведя на ответ пять дней с момента его получения.