Анча Баранова прокомментировала исследование ученых о тяжелом течении коронавируса у мужчин Фото: ИВАНОВА Диана

Вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила исследование бразильских и американских ученых о том, что мужчины чаще тяжело болеют коронавирусом, чем женщины.

По словам специалиста, ученые пришли к выводу, что тяжелое течение болезни связано с тестостероном. Участникам эксперимента стали 236 бразильцев с положительным тестом на коронавирус. Исследователи давали одной группе из 71 женщины и 100 мужчин проксалутамид, который используется для временной химической кастрации. Второй группе из 37 женщин и 28 мужчин давали плацебо.

- Классный результат получился, типа в группе плацебо было все плохо, а в группе кастрации все классно! Вылечились все, и радостно побежали на работу, — написала Баранова у себя в Instagram.

Специалист добавила, что при этом у участников исследования не было побочных эффектов или жалоб после химической кастрации.