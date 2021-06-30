Банк России рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов до 1 октября 2021 Фото: Анастасия Осипова

Центральный банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября текущего года.

Как отмечается на сайте ЦБ РФ, соответствующее решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции и введенными в связи с этим ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность россиян и бизнеса своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам.

Регулятор заявляет, что «реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заёмщика - соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй».

«Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд», - отмечают в ЦБ РФ.

Напомним, с 1 июля текущего года Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Таким образом, данное регулирование возвращается на допандемический уровень.