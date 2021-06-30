В России 30 июня 2021 выявлено 21 042 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 21 042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в среду, 30 июня.

Наибольшее число инфицированных в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 823. Второе место по количеству заболевших COVID-19 у Московской области с показателем 2 583. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 503 заразившимися.

За прошедшие 24 часа случаи заражения коронавируса зарегистрировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 14 процентов не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. За сутки также зарегистрировали 669 летальны й исход, и полностью выздоровели 16 356 человек.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на среду, 30 июня, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 514 599 человек. Жертвами вируса стали 135 214 заболевших, а выздоровели 5 000 393 человек.