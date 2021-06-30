Путин: Постараемся, чтобы ни один вопрос с «Прямой линии» не остался незамеченным

Путин пообещал, что ни один вопрос с «Прямой линии» не останется незамеченным Фото: ТАСС

Российские власти постараются сделать так, чтобы ни один из вопросов, поступивших на «Прямую линию», не остался незамеченным, заявил президент России Владимир Путин.

«В 2019 году, когда «Прямая линия» проходила в полном формате, поступило свыше миллиона вопросов. И в прошлом году, когда проходило в совмещенном формате, поступили сотни тысяч вопросов. Хочу заверить: мы постараемся так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным. Более 500 тысяч с линии 2019 года уже обработаны и по ним даны ответы», – сказал глава государства.

Любой желающий мог задать свой вопрос главе государства на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение Москва-Путину. Принимались текстовые вопросы, видео и аудио, было подано более миллиона обращений.

Ожидается, что отдельно политик расскажет о массовой вакцинации от коронавируса. Он объяснит все плюсы и минусы, чтобы у россиян не осталось вопросов.

Посмотреть прямую линию можно по всем федеральным канал или в интернете. На сайте kp.ru будет вестись прямая трансляция общения Путина.