Путин: меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы избежать конкуренции

Путин: меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин объяснил, почему долгое время не раскрывал, какой вакциной он привился. Главу государства попросили не говорить об этом, дабы избежать конкуренции между вакцинами.

- В феврале, когда делал прививку, были 2 вакцины в гражданском обороте. Они обе - хорошие, и, конечно, я мог сделать любую из них. Но, как ни покажется странным, я с врачами не советовался, - рассказал президент во время прямой линии.

Позже Путин все-таки раскрыл, что привился "Спутником V". В этой вакцине его привлек длительный срок действия.

- Я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным, и привился "Спутником", - отметил президент.

Путин также рассказал о своем самочувствии после прививки. У него наблюдалось незначительное повышение температуры. Вечером она поднялась до 37,2, но уже утром спала до 36,6.