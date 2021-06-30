Путин рассказал о новом учебном годе в условиях пандемии

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Учащиеся младших классов начнут новый учебный год, вероятнее всего, в обычном режиме, сказал во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин.

"Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме. А в старших - надо будет смотреть из ситуации. Я надеюсь, что мы достигнем коллективного иммунитета благодаря активному прививочному процессу", - сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране, пока невозможно.

Напомним, в 12:00 по московскому времени Путин начал 18-ю "Прямую линию". Любой желающий может задать свой вопрос главе государства на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение Москва-Путину. Принимаются текстовые вопросы, видео и аудио. Подано уже свыше миллиона обращений.

Ожидается, что отдельно политик расскажет о массовой вакцинации от коронавируса. Он объяснит все плюсы и минусы, чтобы у россиян не осталось вопросов.

Посмотреть прямую линию можно по всем федеральным канал или в интернете. На сайте kp.ru будет вестись прямая трансляция общения Путина.