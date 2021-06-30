Эксперты оценили идею ограничить доступ к агрегатору таксистам со стажем меньше 3 лет

Водителям со стажем менее 3 лет хотят ограничить доступ к агрегатору Фото: Евгения ГУСЕВА

Партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал предложение ГИБДД ограничить доступ к агрегатору таксистам, которые имеют стаж вождения менее трех лет. Специалист отметил, что эта сфера нуждается в большем контроле и более жестких правилах.

«В любом случае надо наводить порядок с теми людьми, которые возят нас в такси, потому что очень много людей там катаются вообще без прав. Наверное, контроль надо ужесточать и должны быть какие-то правила», — цитирует Моржаретто RT.

Также положительно к инициативе ГИБДД отнеслись в профсоюзе столичных таксистов. Председатель союза Александр Макаров уверен, что это поможет сделать работу такси более безопасной.

«Профессиональные качества водителей улучшатся. А, следовательно, и безопасность», — цитирует эксперта телеканал «360».

Напомним, ранее Госавтоинспекция выступила с предложением запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегатором. Также глава ГИБДД Михаил Черников озвучил предложение ограничить таксистам возможность проводить на работе слишком много времени, поскольку из-за усталости, внимательность и реакция могут снижаться, а это небезопасно, передают «Известия».