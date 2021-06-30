Путин: Стоит задача подавления инфляции

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России стоит задача по подавлении инфляции. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, комментируя решения Центробанка РФ поднял ключевую ставку.

«У нас инфляция поднялась, была до 5,9 процента, почти 6 процентов. Стоит задача его подавления, поэтому ЦБ поднял ключевую ставку», - заявил глава государства, выразив надежду, что эта инфляция вернется в целевые показатели - к 4 процентам.

По его словам, к 4 процентам в этом году «не доберемся», но к 5 процентам «должны добраться». Как пояснил российский лидер, это связано с изменением конъюнктуры на рынках, например поднялась цена на металл. «Выросли цены на металл - здесь стараются поднять, и все, что с этим связано, начинает дорожать. Сейчас решения принимаются, мы знаем это», - отметил Путин.

Напомним, 11 июня Центробанк РФ повысил ключевую ставку третий раз подряд, и снова на 0,5 процентных пункта, до 5,5 процента годовых. Кроме того, регулятор заявил, что российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале текущего года. По оценкам Банка России, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии.