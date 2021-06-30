Путин о телефонных мошенниках, обманывающих пожилых: Это просто подонки, с ними нужно бороться

Путин назвал подонками телефонных мошенниках, обманывающих пожилых граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал подонками телефонных мошенников, обманывающих пожилых граждан.

«Это просто подонки, которые совершают такие преступления в отношении ветеранов и пожилых людей. С ними нужно бороться», –

Путин отметил, что рост телефонных мошенничеств в России вырос на 25%. Президент связал это с незаконным оборотом персональных данных, на основе которых действуют злоумышленники. Как подчеркнул российский лидер, борьба с мошенническими сайтами – компетенция Центробанка. Кроме того, Путин призвал коммерческие банки внимательнее контролировать вопросы безопасности личных данных клиентов.

«Государство в этом направлении должно самым серьезным образом поработать…Мы должны учитывать, что мошенники работают и в системе социнжиниринга. Они действуют от имени соцслужб», – сказал глава государства.

30 июня 2021 года Владимир Путин проводит свою 18-ю "Прямую линию". Любой желающий может задать свой вопрос главе государства на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение Москва-Путину. Принимаются текстовые вопросы, видео и аудио. Подано уже более миллиона обращений.

Ожидается, что отдельно политик расскажет о массовой вакцинации от коронавируса. Он объяснит все плюсы и минусы, чтобы у россиян не осталось вопросов.

Посмотреть прямую линию можно по всем федеральным канал или в интернете. На сайте kp.ru будет вестись прямая трансляция общения Путина.

Полная стенограмма с Прямой линии Владимира Путина.