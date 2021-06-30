Владимир Путин напишет статью по истории России и Украины. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что собирается написать статью об истории России и Украины.

- Я напишу отдельную аналитическую статью и надеюсь, что в России и Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу, - сказал президент в ходе "Прямой линии".

Путин отметил, что считает русских и украинцев вообще одним народом и точно не не рассматривает украинский народ как недружественный.

При этом, руководство Украины, по словам Путина, настроено по отношению к россиянам явно недружественно.

- Выдавливают русский язык из практической жизни. Везде хватает узколобых людей и националистов. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума и результат их работы – разрушителен, - заключил президент.

Ранее Путин назвал глупостью отказ Зеленского признать русских коренным народом Украины. Соответствующий законопроект появился 20 мая. Там перечислены коренные народы Украины, однако русских в этом списке нет.