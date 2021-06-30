Путин: меня беспокоит военное освоение территории Украины

Владимира Путина беспокоит военное освоение территории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин выразил обеспокоенность военным освоением украинских территорий.

- Меня беспокоит военное освоение украинской территории. Военных баз по Конституции там не может быть. Освоение территорий на границах с нами вызывает беспокойство, и об этом мы должны думать, — сказал Путин во время прямой линии с россиянами.

Напомним, Владимир Путин считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал Украину под внешнее управление. По его мнению, ключевые вопросы о жизни Украины решаются в Вашингтоне и частично в Париже и Берлине.

Также российский лидер заявил, что принятый Украиной закон о коренных народах может иметь эффект оружия массового поражения. Граждане, которые не попали в категорию коренных, могут почувствовать себя людьми второго сорта, считает Путин. Он добавил, что украинские власти явно недружественные России.