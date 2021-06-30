Путин: семьи с шестилетними детьми тоже должны получить единовременную выплату

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семьи с шестилетними детьми тоже должны получить единовременную выплату. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе прямой линии с гражданами.

«Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу. Дети могут идти не с семи, а с шести лет. Но кто-то пойдет, а кто-то не пойдет. В правительстве возник вопрос - как это деньги получат, а ребенок не пойдет. Надо платить всем - даже тем, у кого шестилетние дети», - заявил глава государства, отметив, что те деньги, которые получены в текущем году, необходимо использовать, чтобы подготовить ребенка к школе в следующем году.