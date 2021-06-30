Путин: банки не могут снимать деньги в счет кредита, если остается сумма ниже прожиточного минимума

Путин считает, что банки не могут снимать деньги в счет кредита, если остается сумма ниже прожиточного минимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин считает, что банки не могут снимать деньги в счет кредита, если у россиян остается сумма ниже прожиточного минимума.

- Мы целый набор мер осуществляем для поддержки. Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания школы всегда тем, кто оказывается в сложной ситуации, государство всегда подставляло плечо. Что касается кредитов, это решение состоялось вчера. Был принят закон и я его вчера подписал - не может ниже определенного предела, ПМ, не могут сниматься деньги на кредиты. Повторю еще раз - набор поддержки для семей с детьми. И это важно - банки не могут снимать деньги, если остается сумма ниже прожиточного минимума, - сказал Владимир Путин.

Напомним, 29 июня Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода россиян от списания за долги.Теперь российские должники получают право обратиться к судебным приставам, у которых ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума по России. В таком случае кредитные организации не смогут списывать долг с суммы, которая была указана в постановлении судебного пристава.