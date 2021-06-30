Путин: Подвод газовой трубы к домовладениям должен быть бесплатным

Владимир Путин заявил, что подвод газовой трубы к домовладениям должен быть бесплатным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ обязательно обеспечат обязательную газификацию для населения до домовладений.

Глава государства сообщил, что российское правительство обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам.

- Садоводческие товарищества пока не входят в планы газификации последней мили, сначала надо решить вопрос с населенными пунктами, — уточнил Путин во время прямой линии с россиянами.

11 июня Владимир Путин подписал закон о «социальной газификации», который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.Данный закон вводит в России институт единого оператора газификации. Собственником станет "Газпром", однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.