Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика30 июня 2021 13:43

Путин: Подвод газовой трубы к домовладениям должен быть бесплатным

Российское правительство обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам, сообщил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Владимир Путин заявил, что подвод газовой трубы к домовладениям должен быть бесплатным

Владимир Путин заявил, что подвод газовой трубы к домовладениям должен быть бесплатным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ обязательно обеспечат обязательную газификацию для населения до домовладений.

Глава государства сообщил, что российское правительство обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам.

- Садоводческие товарищества пока не входят в планы газификации последней мили, сначала надо решить вопрос с населенными пунктами, — уточнил Путин во время прямой линии с россиянами.

11 июня Владимир Путин подписал закон о «социальной газификации», который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.Данный закон вводит в России институт единого оператора газификации. Собственником станет "Газпром", однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.