Путин: Мы запланировали на инфраструктурные объекты 500 млрд рублей

Владимир Путин сообщил, что власти РФ запланировали на инфраструктурные объекты 500 млрд рублей Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти запланировали на инфраструктурные объекты 500 миллиардов рублей.

- Местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решения, связанные с поднятием тарифов. Поэтому сдерживают рост тарифов, несвоевременные замены труб. Приняты решения - 150 миллиардов рублей на ЖКХ, 150 - через Дом.РФ, 500 - в целом на инфраструктуру, нужно только готовить предложения от регионов, — сообщил российский лидер на прямой линии с россиянами.

Ранее Владимир Путин во время запуска Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) заявил, что власти России ставят перед собой масштабные задачи по модернизации инфраструктуры и промышленности страны. Строительство ГПЗ – зримое доказательство того, что Россия готова и способна реализовывать масштабные планы, отметил Путин.