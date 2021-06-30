DDOS-атаки идут на каналы связи во время Прямой линии с Путиным

DDOS-атаки идут на каналы связи во время Прямой линии с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным идут DDOS-атаки идут на каналы связи. Об этом рассказала соведущая программы Екатерина Березовская с "Первого канала".

- На системы передачи "Прямая линия с Владимиром Путиным" осуществляются DDoS-атаки, — сообщила она президенту РФ.

Путина очень удивила эта информация.

- Шутите? Серьезно? — спросил он, на что получил утвердительный ответ соведущих.

Далее журналистки пошутили, что обычно все говорят о российских хакерах.

- А, оказывается, есть кубасские хакеры, — отметил Путин.

- Приятно, что все нас смотрят, — заключила Березовская.

Позже официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что пока неизвестно, из какой страны были совершены кибератаки.

Напомним, аналогичный случай произошел в 2019 году, когда кол-центр "Прямой Линии" с президентом России Владимиром Путиным подвергся DDOS-атаке.Позже в пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что было совершено две мощные хакерские атаки, но они были отражены. Тогда кибератаки никак не повлияли на работу кол-центра.