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Экономика30 июня 2021 14:31

Эльвира Набиуллина рассказала о росте ипотеки по итогам года

Темпы рост могут превысить 20%
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эльвира Набиуллина рассказала о росте ипотеки по итогам года

Эльвира Набиуллина рассказала о росте ипотеки по итогам года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темпы роста ипотеки в России к концу года могут превысить 20%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

- Мягкая денежно-кредитная политика и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок, - сказала она во время своего выступления на Международном финансовом конгрессе.

При этом Набиуллина отметила, что есть опасность перегрева в потребительском кредитовании. В нынешнем году рост может достичь 20%, а вот доходы граждан восстанавливаются не так быстро.

Это может привести и к социальным рискам, и к рискам финансовой стабильности. Дабы их избежать, Центральный банк вновь примет макропруденциальные меры. С 1 августа Банк России собирается вернуть надбавки по ипотечным кредитам на доковидный уровень. Если рост в этом сегменте не замедлится, то регулятор будет увеличивать надбавки.

Официальный прогноз ЦБ показывает, что ипотека в этом году может вырасти на 16-20%. По итогам прошлого года этот сегмент увеличился на 21,4%.