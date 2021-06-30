Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не будет отвечать на санкции себе во вред. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время прямой линии, отметив, что Москва находит ассиметричные способы ответа на введенные ограниения.

Российский лидер отмтеил, что какие бы санкции по отношению к России ни применялись, она все равно продолжает развиваться. «Ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих важнейших параметрах превзошла многие страны мира», - заявил глава государства.

Напомним, накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшие месяцы представит проекты новых санкций в отношении России. По его словам, действия Европейского союза будут основаны прежде всего «на сохранении единого подхода» стран содружества по отношению Москве, а на прошлой неделе страны ЕС решили продлить экономические санкции против России.