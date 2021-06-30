Путин поручил внести дисплей Брайля в список средств реабилитации Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны внести дисплей Брайля в перечень средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. Об этом глава государства сказал в среду, 30 июня, в ходе прямой линии.

Президент указал, что сейчас в России реализуются планы по бесконтактному обращению граждан в электронной форме, с помощью которого россияне смогут самостоятельно выбрать необходимый им прибор и получить оплату через казначейство.

- Прошу внести этот дисплей Брайля в список подобных средств реабилитации. Есть такой утвержденный правительством и Минздравом список по средствам реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. В настоящее время реализуются планы по бесконтактному обращению в электронной форме, чтобы люди могли выбрать прибор или средство реабилитации и получили бы оплату через казначейство. Мы это сделаем, безусловно, - рассказал Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, глава государства во время прямой линии сообщил также, что в России создадут систему реабилитации после коронавируса.

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