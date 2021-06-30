Путин: Мы прошли самый острый участок пандемии проще, чем другие страны Фото: REUTERS

Россия прошла самый острый период пандемии коронавируса легче, чем некоторые страны, считает президент Владимир Путин. По мнению главы государства, это в том числе результат работы депутатов всех фракций Госдумы.

«В последнее время депутаты работали в условиях пандемии – нужно было приходить в зал для голосования и принимать важные решения, оказывать помощь. И если бы это не сделали своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее чем та, которая сложилась в Российской Федерации», – отметил Путин в ходе «Прямой линии».

Пол словам главы государства, в Госдуме коронавирусом переболели 25% депутатов, при этом четыре парламентария скончались. «Все заслуживают уважения», – добавил российский лидер, оценивая работу депутатов.

Напомним, 30 июня прошла 18-я «Прямая линия» Владимира Путина. Она продлилась 3 часа и 42 минуты. За это время президент успел ответить на 68 вопросов граждан.