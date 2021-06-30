Путин прокомментировал выступления российских сборных по футболу и хоккею Фото: REUTERS

После поражения сборных России и по хоккею, и по футболу, необходимо подумать в том числе и о кадровых решениях. Об этом в среду, 30 июня, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

Глава государства отметил, что неудовлетворительные результаты российских команд по футболу и хоккею не должен остаться незамеченным.

- Спорт есть спорт, но нужно подумать о том, что было сделано и что нужно изменить, включая кадровую составляющую. У нашей страны есть очень хороший потенциал в футболе и хоккее. После недавних поражений следует двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, - сказал Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня член технического комитета РФМ сообщил, что вопрос об увольнении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в связи с неудовлетворительными показателями выступления команды на европейском чемпионате не обсуждался.

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