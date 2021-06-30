Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации претендующим на пост президента России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации людям, которые будут претендовать на пост главы государства после него. Об этом российский лидер заявил в среду, 30 июня, в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

- Что касается тех людей, которые в будущем могут возглавить страну: говорят, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. Но, с другой стороны, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации людям, претендующим на пост президента России после меня, - сообщил глава государства.

Владимир Путин также выразил надежду на то, что когда-нибудь сможет сказать, кто, по его мнению, достоин стать новым президентом России.

Как писал сайт Kp.ru, во время прямой линии Владимир Путин сообщил также, что глава государства в нашей стране должен подчиняться российскому народу и избирателям.

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