Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика30 июня 2021 15:35

Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации претендующим на пост президента России

Президент надеется, что однажды сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации претендующим на пост президента России

Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации претендующим на пост президента России

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации людям, которые будут претендовать на пост главы государства после него. Об этом российский лидер заявил в среду, 30 июня, в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

- Что касается тех людей, которые в будущем могут возглавить страну: говорят, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. Но, с другой стороны, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации людям, претендующим на пост президента России после меня, - сообщил глава государства.

Владимир Путин также выразил надежду на то, что когда-нибудь сможет сказать, кто, по его мнению, достоин стать новым президентом России.

Как писал сайт Kp.ru, во время прямой линии Владимир Путин сообщил также, что глава государства в нашей стране должен подчиняться российскому народу и избирателям.

Путин ответил на вопрос о преемнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все о Прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года: онлайн-трансляция

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Полная стенограмма