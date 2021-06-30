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Политика30 июня 2021 15:46

Путин – о поддельных сертификатах о вакцинации: Это мошенничество чистой воды

Президент призвал активнее бороться со злоумышленниками
Источник:kp.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«Это мошенничество чистой воды. Надо, чтобы правоохранительные органы хорошо работали. Да, работают, ищут. Надеюсь, будут привлекать к ответственности», – сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что подделка сертификатов от вакцинации абсолютно недопустима и вредна, и такие действия необходимо пресекать. «МВД знает об этом и настроено на то, чтобы бороться», – добавил президент.