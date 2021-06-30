Представитель Джонсона ответил на слова Путина про инцидент с эсминцем Defender Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель премьер-министра Великобритании вновь заявил, что эсминец Defender действовал в соответствии с международным правом. Так он ответил на слова президент России Владимир Путин, который назвал инцидентх с британским кораблем провокацией.

«Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом», - приводит агентство Reuters слова представителя главы британского правительства.

Напомним, Defender нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Позже BBC опубликовал секретные документы относительно британского эсминца, где сообщалось, что Лондон принял решение о проходе своего корабля вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Ктеву, а также продемонстрировать, что Британия не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.