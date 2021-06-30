Путин призвал чиновников «помнить о Колобке и не поддаваться на лесть» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал о впечатливших его художественных произведениях. Среди прочих глава государства назвал детскую сказку «Колобок».

«Попросил бы обратить внимание всех коллег на «Колобка». Почему? Как только вы, уважаемые коллеги, сочтете за чистую правду принимать льстивые речи, то рискуете быть сьеденными», – сказал президент.

Напомним, 30 июня прошла 18-я «Прямая линия» Владимира Путина. Она продлилась 3 часа и 42 минуты. За это время президент успел ответить на 68 вопросов граждан.

По информации телевизионного канала «Россия-24», всего от граждан государства на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 2 290 967 вопросов. Президент России пообещал, что власти страны не оставят без внимания ни одно обращение россиян на прямую линию, даже если оно не было озвучено во время прямого эфира. Подводя итоги программы, Путин выразил благодарность слушателям, зрителям и всем участникам данного мероприятия.