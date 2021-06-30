Лавров пошутил во время совместного фото с главой МИД Турции Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил во время совместной фотографии с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министры встали рядом с флагами своих стран. Но один из турецких журналистов попросил Лаврова немного отодвинуться и встать на rрасную отметку на полу, чтобы не загораживать российский флаг.

На эту просьбу глава МИД ответил шуткой.

- Вы видите, что видите. Не говорите нам что делать, - сказал он.

Члены делегаций и журналисты рассмеялись, а Чавушоглу отметил, что ему понравилась шутка российского министра.

Напомним, Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретились 30 июня в Анталье. Их предыдущая встреча прошла 10 марта этого года в Дохе.

В этот раз политики должны были обсудить широкий круг тем. В первую очередь, это безопасность россиян, которые планируют поехать на отдых в Турцию в этом году.